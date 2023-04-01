Концерт и чаепитие организуют для гостей в День вайнахской культуры в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большая концертная программа, лезгинка и чаепитие ждут гостей Дня вайнахской культуры, который пройдет в банкетном зале Aurum в Тюмени 23 апреля. Начало — в 14 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета старейшин тюменской региональной общественной организации "Вайнах" Албек Мусалиев, дни вайнахской культуры в регионе проводятся ежегодно, обычно осенью. В 2023 году их решили приурочить к пятилетию культурного центра вайнахской культуры.

"К тому же глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил 2023-й Годом чеченского языка. В апреле у нас отмечается День чеченского языка. Мы решили все совместить и отметить. На празднике в банкетном зале будут песни, танцы. Гостей угостим чаем. Будет обширная концертная программа, участие в ней, в том числе, примут и коллективы других национальностей", — рассказал Албек Мусалиев.

Программа рассчитана на два часа. После гости смогут потанцевать лезгинку.

Праздник пройдет по адресу: ул. Агеева, 124. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова