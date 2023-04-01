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Тюменские огнеборцы собрали оборудование для коллег из Краснодона

Общество, 11:52 18 апреля 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Комплекты боевой одежды, каски и топоры, рукава и колонки передали коллегам из Краснодона тюменские пожарные, сообщает региональное управление МЧС России.

В рамках акции "Помощь пожарным Донбасса" из Тюмени в Луганскую народную республику поступила специальная посылка для огнеборцев Краснодона.

Собрать необходимое пожарно-техническое вооружение помогли ООО "Мастер безопасности", ООО "Тюменские пожарные машины", Ишимский пожарный поезд и региональное управление МЧС России.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Краснодон

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