В Тобольске в 2023 году создадут два стрит-арта по эскизам жителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые муралы появятся на фасадах двух домов в рамках проекта "Формула искусства" в Тобольске в 2023 году. Сейчас авторы проекта согласуют фасады, рассказала начальник управления по взаимодействию с госорганами власти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.

"За пять лет все полюбили "Формулу искусства". Все ждут, что же снова появится на фасадах Тобольска. Самое приятно, что мы любим подчеркивать в отличие от многих других городов, — используем эскизы местных жителей. Продолжим создавать галерею стрит-артов по работам тоболяков", — добавила она.

Ранее на сайте сервиса планирования путешествий по России Russpass опубликовали путеводитель по тобольскому стрит-арту. С ним могут ознакомиться туристы, посещающие город. На интерактивную карту нанесены 11 точек маршрута.

Отметим, кроме того, в Тобольске в 2023 году продолжат не только украшать город, но и обновлять фасады домов на гостевом маршруте в рамках комплексной программы "Тобольск настоящий". В работу возьмут пять многоквартирников. В 2022 году в порядок привели шесть объектов.

Инна Пахомова