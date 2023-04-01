Тюменец Александр Поварницын вошел в состав комиссии Союза биатлонистов России

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский спортсмен Александр Поварницын вошёл в состав комиссии Союза биатлонистов России. Комиссия формируется сроком на четыре года, председателя изберут по итогам голосования, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

“Комиссия создана для того, чтобы спортсмены могли в еще более полной мере принимать участие в решении тех целей и задач, которые стоят перед СБР. Это касается и улучшения организации наших соревнований, и решения проблем отдельных спортсменов, попавших в какую-то сложную жизненную ситуацию, и многого другого”, - сказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Состав спортсменов утвердил исполком Союза. В комиссию помимо тюменца вошли еще шесть спортсменов.