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2 тыс. 750 пациентов обследовали глаза на новом приборе в ялуторовской больнице

Общество, 11:10 20 апреля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

2 тыс. 750 пациентов прошли обследование на новом приборе для исследования глаз в Областной больнице № 23 в Ялуторовске. Авторефкератометр позволяет производить все измерения мгновенно, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Новый прибор пришел на смену инструменту для объективного исследования глаз методом теневой пробы. Обследование занимало от пяти до семи минут.

Специалисты отмечают, что прибор позволяет определить преломляющую силу и кривизну роговицы глаза, исследует хрусталик и роговицу на предмет наличия дефектов и отклонений.

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# офтальмология

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