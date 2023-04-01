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"Синергия" запустила пятидневный марафон по профориентации для школьников "Ближе к делу"

Общество, 11:41 19 апреля 2023

предоставлено пресс-службой университета "Синергия" | Фото: предоставлено пресс-службой университета "Синергия"

Учащиеся школ и колледжей узнают, как выбрать будущую профессию, которая будет востребованной и интересной. Онлайн-марафон продлится пять дней на площадках проекта Synergy Start и завершится 21 апреля.

Ребята проходят тесты на профессиональную ориентацию, которые выявляют их сильные стороны и индивидуальную предрасположенность к той или иной специальности. Им также рассказывают о том, как выбрать работодателя или открыть свое дело.

"Наша задача — помочь школьникам четче осознать собственные интересы и дать им инструменты, которые помогут сориентироваться в огромном поле профессиональных возможностей. Только хорошо понимая себя, подросток сможет осознанно выбрать направление, в котором он действительно хочет развиваться, и выстроить стратегию такого развития", — комментирует ректор университета "Синергия" Артем Васильев.

Марафон проводит университет "Синергия" при поддержке проекта "Билет в будущее", комитета Госдумы по молодежной политике, Минцифры России, РДДМ "Движение Первых" и Росмолодежь.Карьера. В прошлом году в подобном проекте участвовали больше 100 тысяч человек.

Александр Степанов

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# профессии , школьники

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