Легендарные весы "Тюмень" станут арт-объектом в сквере по ул. Николая Фёдорова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сквер по ул. Николая Федорова облагородят в 2023 году. Территорию хотят назвать "Сквер равновесия", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

На общественном пространстве планируют установить детские игровые, спортивные площадки, зоны отдыха, площадки для выгула собак, озеленить территорию. Главной "фишкой" дизайн-проекта станет арт-объект в виде слова "Тюмень", где буква Т выполнена в форме весов, которые здесь производили. Поделиться мнением городане могут на портале "Я решаю!".

Напомним, жители Тюмени выбирают варианты благоустройства пяти территорий города - парк Константина Лагунова, сквера Леонида Згерского, и озелененных зон общественного пространства по ул. Мусоргского, 38, 40, Московский тракт, 163, Энергостроителей, 10.