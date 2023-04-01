Амфитеатр на фундаменте аптекарского склада создадут в Тюмени по улице Республики

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Амфитеатр на фундаменте аптекарского склада за аптекой № 1 по ул. Республики, 21 в Тюмени, в которой трудился провизор Вильгельм Краузе, всю свою жизнь посвятивший медицине и фармации, создадут до октября 2023 года, сказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Артём Павлюченко.

По его словам, он станет местом притяжения творческих людей. Это уникальный проект, ничего подобного до этого в городе не было.

"Это территория уникальная для Тюмени. Такого еще точно не было. Мы сохраняем исторические элементы, которые здесь удалось обнаружить. Это аптекарские склады. Осталось подвальное помещение, выполненное из красного кирпича. И брандмауэрная стена, тоже из красного кирпича", - пояснил он.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

На 2,5 тыс. кв. метрах подрядчик выполнит благоустройство общественного пространства, расположенного между институтом культуры и аптекой. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда". Финансируются из федерального, регионального, муниципального бюджетов. Срок реализации – март-октябрь 2023 года.

Авторы проекта – тюменские архитекторы Елена Мальцева, Ольга Гулик. По словам куратора проекта Анны Медведевой, все пространство будет открытое, поделенное на небольшие тематические зоны, и максимально зеленое.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

"Планируем, что это будет очень зеленое пространство, посадим кустарники, деревья. С нами в этом направлении работали ландшафтные дизайнеры. Будут лежаки, качели и небольшая игровая зона для детей. Покрытие территории брусчатое. Также здесь будут использоваться песок, щепа, газон", - рассказала главный архитектор управления градостроительного планирования администрации Тюмени Анна Медведева.

Основное предназначение общественного пространства – организация выставок, мастер-классов. Первыми здесь представят свои экспозиции студенты института культуры, организаторы проекта "Морфология улиц". Выставку в новом креативном пространстве организуют для художника-филумиста Игоря Рязанцева, мастера по резьбе по дереву Святослава Шитова, мастера золотного шитья Елены Сулейменовой.

Открытие новой точки притяжения с богатым историческим наследием запланировано на 16 октября.

Анжела Лебедева