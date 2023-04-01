В Тюмени ветеранам и работникам геологической отрасли вручили государственные награды

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Губернатор Тюменсой области Александр Моор вручил восемнадцати ветеранам и работникам тюменских геологических предприятий награды Минприроды России, Федерального агентства по недропользованию "Роснедра" и регионального правительства в Тюмени 19 апреля.

На торжественном собрании, посвященном 75-летию тюменской геологии, глава региона поздравил разведчиков недр. "Тюменские геологи, открывшие в Западной Сибири большое количество месторождений нефти и газа, кардинально изменили судьбу Тюменской области, определили стремительный и успешный вектор ее развития, - сказал Александр Моор. - Благодаря геологам Тюменская область стала одним из развитых регионов нефтегазовой индустрии не только нашей страны, но и в мировом масштабе. Изменился облик территории. С ноля были построены новые современные города и поселки с развитой инфраструктурой, нефтеперерабатывающие предприятия, проложены тысячи километров дорог, нефте- и газопроводов".

Сегодня дело геологов-первопроходцев продолжают их последователи как на юге области, так и на Крайнем Севере и морском шельфе. Задача молодого поколения – развивать и наращивать имеющийся потенциал, в том числе – научный, подчеркнул Александр Моор.

Приветственное видеообращение направил тюменским, югорским и ямальскким геологам полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Углеводороды, найденные на территории Тюменской области, Югры и Ямала, полностью изменили облик российской экономики. Сегодня именно здесь бьется сердце нефтегазовой отрасли нашей страны. И во многом благодаря регионам Уральского федерального округа Россия занимает уверенные позиции на мировом нефтегазовом рынке", – сказал полпред главы государства.

Слова поздравления от имени губернатора Ямала Дмитрия Артюхова передал участникам торжественного собрания руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмени Андрей Коваль. По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой ветеранов и работников геологических предприятий приветствовал заместитель руководителя представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при правительстве РФ Александр Сафонов.

Заслуженный геолог России, Почетный гражданин Тюменской области, главный геолог по нефти и газу Главтюменьгеологии в период с 1987 по 1992 годы Анатолий Брехунцов в своем выступлении напомнил, что одно лишь Самотлорское месторождение давало в год более 150 миллионов тонн нефти – четверть всей нефтедобычи Советского Союза.

"За каждым из великих открытий стояли люди. Не только геологоразведчики, но и строители, транспортники, представители многих других профессий. В конце 80-х годов в системе Главтюменьгеологии трудились более ста тысяч человек", – подчеркнул Анатолий Брехунцов.

Евгений Бабенко