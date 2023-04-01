Тюменцам напомнили об отчете о доходах от продажи автотранспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 19 тыс. жителей Тюменской области обязаны отчитаться о доходах от продажи транспорта.

Об этом сообщает региональное управление ФНС России. Всего до 2 мая задекларировать полученные доходы должны порядка 45 тыс. жителей региона.

Как отметили в ведомстве, представить декларацию необходимо, если автомобиль, находившийся в собственности менее трех лет, был продан в 2022 году, а доход превысил 250 тыс. рублей. Если сумма дохода от продажи не превысила установленный размер, то декларацию сдавать не нужно.

Заполнить и направить декларацию удобнее всего онлайн через сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС России или посредством мобильного приложения "Налоги ФЛ".

Также декларацию можно направить через МФЦ, лично, через представителя по доверенности в налоговый орган по месту учета, либо по почте. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.