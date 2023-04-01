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В Сорокинском районе выявили 434 гектара заброшенных сельхозземель

Общество, 18:31 20 апреля 2023

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

434 га заброшенных сельхозземель выявили в Сорокинском районе. Поля не используются собственником по назначению, из-за чего земля заросла кустарниками и деревьями, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Зарастание приводит не только к снижению и ухудшению качества почвы, но и может спровоцировать возникновение лесного пожара.

Владелец участков получил предостережение, по которому он должен принять меры по защите земель и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот.

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# земли сельхозназначения , Россельхознадзор

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