В Сорокинском районе выявили 434 гектара заброшенных сельхозземель

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

434 га заброшенных сельхозземель выявили в Сорокинском районе. Поля не используются собственником по назначению, из-за чего земля заросла кустарниками и деревьями, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Зарастание приводит не только к снижению и ухудшению качества почвы, но и может спровоцировать возникновение лесного пожара.

Владелец участков получил предостережение, по которому он должен принять меры по защите земель и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот.