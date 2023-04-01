В Тюмени горячую воду в домах начнут отключать с 15 мая

| Фото: ao-ustek.ru | Фото: ao-ustek.ru

Отключение горячей воды в квартирах жителей Тюмени начнется с 15 мая. Полная информация об адресах, сроках проведения ремонта сетей появится в конце апреля. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе АО "УСТЭК".

Уведомления об отключениях горячего водоснабжения уже начали получать жители КПД. Сообщения поступают через госулуги.

"Согласно сводному годовому плану вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год плановое приостановление коммунальных услуг определено с 15 мая. УСТЭК призывает потребителей Тюмени с пониманием относиться к временным ограничениям, без которых невозможно подготовить тепловые сети к зиме", - подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.

Информацию об отключениях горячего водоснабжения разместят на официальном сайте до конца апреля.

Напомним, в ремонтную кампанию УСТЭК в 2023 году вошли 10 объектов теплоснабжения Тюмени. Работы проведут в границах улиц Ямская - Болотникова - Луначарского; Революции - Чаплина – Мельникайте и Червишевский тракт – Молодежная и других.

В общей сложности на данных участках заменят 4,4 км тепловых сетей и 316 м сетей горячего водоснабжения.

Замену 319 м тепловой сети и 231 м сети горячего водоснабжения запланировано начать с середины мая. В этот же период обновят 640 м трубопровода в районе улиц Республики - Механическая – Холодильная и проведут капремонт тепломагистрали по ул. Горького.

В инфраструктуру теплоснабжения Тюмени в 2023 году УСТЭК вложит 2,6 млрд рублей.

Анжела Лебедева