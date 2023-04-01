Владимир Нефедьев: западные санкции не повлияли на инвестиционную привлекательность Тюменской области

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Несмотря на санкции, которые преследовали одну цель, - остановить экономику России, а значит и Тюменской области, этого не случилось. Все благодаря работе команды региона во главе с губернатором Александром Моором, которая ежедневно и оперативно решает все возникающие проблемы.

Такое мнение высказал заместитель председателя Тюменской облдумы Владимир Нефедьев, комментируя выступление главы субъекта с отчетом о деятельности правительства в 2022 году.

"Один из факторов успешности развития является инвестиционная привлекательность. Я с радостью услышал то, что Тюменская область заняла пятое место в России в этом направлении. Более 350 миллиардов рублей, несмотря на трудности в 2022 году, привлечено на проекты в качестве инвестиций", - сообщил он.

Отдельно парламентарий отметил в отчете работу модернизации первичного здравоохранения. Отремонтировано несколько поликлиник, открыты врачебные амбулатории в районных больницах, более 100 автомобилей выделено первичному звену для оказания сельчанам необходимой помощи. Свыше 600 млн рублей в прошлом году направлено на то, чтобы жизненно необходимые препараты производились на тюменском фармацевтическом предприятии.

"Это подтверждает то, что санкции, которые ввел Запад для нашей страны, не повлияли на экономику всей России и нашего региона в том числе. Поэтому еще раз спасибо всей команде губернатора Тюменской области, лично Александру Моору. Еще глава региона отметил в отчете важную роль участия во всех проектах и наших округов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого. За это отдельное спасибо", - резюмировал Владимир Нефедьев.

Виктория Макарова