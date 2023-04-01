12 ландшафтных пожаров на 228 гектарах произошли в Тюменском районе с начала сезона

| Фото: t.me/SVIvanova_tmr | Фото: t.me/SVIvanova_tmr

12 ландшафтных пожаров зафиксировали в Тюменском районе с начала пожароопасного сезона. Их общая площадь составила 228 га, сообщила глава администрации муниципалитета Светлана Иванова.

"В ежечасном режиме контролируем ситуацию с пожарами в нашем районе. На очередной рабочей встрече обсудили с представителями 32 пожарного отряда, областной противопожарной службы, Тюменского управления лесами и авиабазы дальнейшее взаимодействие при ликвидации пожаров", - подчеркнула руководитель.

Также она отметила, что действующих пожаров на территории района нет. Жителям регулярно напоминают о запрете выжигать сухую траву и разводить костры.

Отметим, что особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 3 апреля. Сообщить о природном пожаре сообщите можно телефону 8-800-100-94-00. А также через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.