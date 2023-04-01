Наставники "Лидеров России" готовы привлекать лучших управленцев к решению региональных задач

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Полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев и главы российских регионов, выступающие наставниками "Лидеров России", пообещали свою поддержку участникам пятого сезона конкурса – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Владимир Якушев уверен, что конкурс "Лидеры России" позволяет формировать кадровый резерв страны. "Мы видим, что многие люди, принимавшие участие в этом проекте, достаточно неплохо прогрессируют в плане развития компетенций и продвижения по карьерной лестнице, - отметил он. - Конкурс "Лидеры России" позволяет увидеть перспективных управленцев и дает им возможность двигаться вперед. Принципиально важно, чтобы такой резерв постоянно был. Если в резюме кандидата указано, что он участник или победитель конкурса, то отношение к такому человеку гораздо серьезнее".

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, участники конкурса уже являются управленческой элитой страны – лидерами, способными вдохнуть жизнь и ветер перемен в работу сложившихся систем, разработать новые инструменты и подходы, которые позволят эффективно решать проблемы на благо наших жителей.

"Это особенно важно сейчас, когда в условиях санкций приходится оперативно принимать нестандартные решения. России нужны образованные и энергичные управленцы, умеющие добиваться поставленных целей", - заявил он.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что конкурс "Лидеры России" объединяет лучших управленцев страны, самых сильных, талантливых, интеллектуальных, в хорошем смысле амбициозных, готовых работать на благо Отечества и его развитие.

"Знаю это не понаслышке, поскольку сам ежегодно выступаю наставником конкурса, - отметил он. - Это обогащает меня новым опытом, заряжает энергией, вселяет уверенность в то, что наша огромная страна не оскудела талантами. Настоящий лидер – это лидер во всем, не только в профессии. Важна его ответственная гражданская позиция, супермотивация, патриотический настрой, потребность в служении своей стране".

Полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев рекомендует всем активным, амбициозным и неравнодушным, не раздумывая, подавать заявки на участие в конкурсе. "Это хорошая проверка своих собственных знаний и способностей, расширение компетенций, встречи с очень интересными людьми, формирующими экономическую и политическую жизнь страны, а также множество новых контактов, которые помогут двигаться по жизни. После этого конкурса вы будете совершенно другим человеком, это абсолютно точно", – уверен Владимир Якушев.

Регистрация участников, сообщается на сайте конкурса, продлится до 14 мая 2023 года.