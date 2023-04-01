Падающие звезды могут увидеть жители Тюменской области в обе ночи уикенда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый звездный дождь в 2023 году могут увидеть жители Тюменской области в ночь с 21 на 22 апреля и с 22 на 23. Ожидается метеорный поток Лириды, в пик которой возможно наблюдать до 18 падающих метеоров в час.

Известно, что лучше всего звезды видны за городом, без мерцания искуственного освещения. Если будет ясное небо, метеоры можно будет разглядеть невооруженным взглядом. Однако, тюенский астроном-любитель Виталий Угренинов отметил в разговоре с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия", что это будет совершенно не то красивое зрелище, которое наблюдается при звездопаде в августе. "18 метеоров в час - это примерно 1 метеор за 3 минуты. Дождем это вряд ли можно назвать", - сказал он.

Напомним, что метеорный поток Лириды – это ежегодный звездопад, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер, через шлейф которой в конце второго весеннего месяца проходит Земля. Пылевые частицы входят в атмосферу на высоте 100-120 км со скоростью около 50 км в секунду и сгорают. Выглядит это так, будто метеоры возникают из одной точки. Лучше всего в 2023 году это явление будет видно жителям Урала, в том числе Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска, при условии ясной погоды.