Занятия йогой и творческие мастер-классы проведут в Аптекарском саду в Тобольске летом

| Фото: из сообщества Аптекарского сада во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества Аптекарского сада во ВКонтакте (архив)

Творческие мастер-классы, занятия йогой и многое другое ждут жителей Тобольска в Аптекарском саду. Запуск программы запланирован на середину мая.

В 2023 году организацией программы Аптекарского сада в летний период занимаются представители мультицентра "Моя территория".

"Для того, чтобы Аптекарский сад разделял ценности жителей города, будут проведены фокус-группы. Мы сможем понять, какие форматы событий нравятся горожанам и чего им не хватает на этой площадке", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.

В 2023 году также сохранятся форматы событий прошлого года, которые вызвали положительный отклик у тоболяков. Это творческие мастер-классы от молодежных сообществ, высадка деревьев, занятия йогой, образовательные лекции, чайный и книжный клубы. Также сюда планируют привезти региональных экспертов по таким направлениям как театральное и визуальное искусство, городская среда и перформанс.

Следить за расписанием событий жители Тобольска смогут в сообществе Аптекарского сада во ВКонтакте и на сайте.

Аптекарский сад расположен в центре Тобольска, в непосредственной близости от площади Победы и Тобольского кремля. Он примыкает к одной из главных артерий центральной части города — улицы Семена Ремезова. Площадь современного парка составляет 5,85 га. Место поделено на несколько функциональных зон: площадки для детей, для выгула домашних животных, проведения воркшопов. Летом 2022 года здесь организовали 80 событий.

Напомним, Аптекарский сад восстанавливали в рамках программы развития городской среды "Тобольск настоящий", объединившей желания жителей, усилия правительства Тюменской области, администрации Тобольска и компании СИБУР.

Инна Пахомова