В селе Яровское Казанского района ввели карантин по бешенству
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В селе Яровское Казанского района Тюменской области введен карантин по бешенству с 21 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.
В неблагополучном по заболеванию населенном пункте запрещается:
-посещение территории посторонними лицами;
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных;
- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.