  • 21 апреля 202321.04.2023пятница
  • USD81,6188
    EUR89,4638
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В селе Яровское Казанского района ввели карантин по бешенству

Общество, 18:30 21 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В селе Яровское Казанского района Тюменской области введен карантин по бешенству с 21 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

В неблагополучном по заболеванию населенном пункте запрещается:

-посещение территории посторонними лицами;

- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;

- вывоз восприимчивых животных;

- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:21 21.04.2023Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 13 мая
19:20 21.04.2023О формате празднования Дня Победы в Тюменской области рассказал Александр Моор
19:05 21.04.2023Тюменцы обменялись подарками на фестивале дарения #МыВместе
18:37 21.04.2023На улице Щорса ограничили движение из-за порыва водовода