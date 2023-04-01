В селе Яровское Казанского района ввели карантин по бешенству

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В селе Яровское Казанского района Тюменской области введен карантин по бешенству с 21 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

В неблагополучном по заболеванию населенном пункте запрещается:

-посещение территории посторонними лицами;

- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;

- вывоз восприимчивых животных;

- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.