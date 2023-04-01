Александр Моор принял участие в субботнике на территории тюменской гимназии №49

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в субботнике в гимназии №49 в Тюмени. Вместе с учениками и педагогами глава региона, который является выпускником этой школы, навел порядок на территории учебного заведения.

Он отметил, что Тюмень – чистый город. Коммунальщики после окончания зимы оперативно прибрались – это отмечают и жители, и гости областной столицы. Однако, по его мнению, субботник уже стал традицией, которую не стоит нарушать.

"Я специально попросил предоставить мне возможность поработать на территории моей родной школы. С удовольствием вспоминаю свои школьные годы, когда мы очень много трудились, и в этом не было никакого ущемления прав детей", - рассказал губернатор.

Глава региона напомнил, что раньше в зимнее время школьники сами убирали снег, а после уроков наводили порядок в классах. Сейчас субботники играют важную роль в трудовом воспитании подрастающего поколения, считает Александр Моор.

"С одной стороны, учеников приучали к труду, а с другой – это возможность для ребят провести время вместе, в том числе на свежем воздухе. Поэтому как бы не менялось время, традицию нарушать не нужно. Надо собственным примером показывать детям, что там, где ты сам убираешься, мусорить уже не будешь", – подчеркнул глава региона.

Напомним, в Тюменской области проходит месячник субботников. Жители городов и сел убирают сухую траву и листья, красят вазоны и малые архитектурные формы.