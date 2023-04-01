Наталья Прокопенко представит Тюменскую область на всероссийском конкурсе "Учитель года"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Учитель русского языка и литературы школы № 25 Тюмени Наталья Прокопенко признана победителем регионального этапа конкурса "Учитель года-2023". Она представит Тюменскую область в финале профессионального соревнования в Орехово-Зуево Московской области в начале следующего учебного года. Итоги конкурсного отбора подвели в Тюменской филармонии 22 апреля.

У Натальи Прокопенко за 16 лет работы опыт участия в профессиональных состязаниях есть: в 2011 году признана "Учителем года" в Ишиме, в 2014 году – победитель Всероссийского конкурса для молодых специалистов "Будущее России". Признается, в этот раз самым сложным для нее стало проведение мастер-класса.

"Уроки и разговоры с ребятами - это наша повседневная работа. Уроков мы даем каждый день очень много. А мастер-класс - это испытание, которое являются новым, по сути, для учителя. Работа со словом, воспитание гармонично развитой личности, социально ответственной - я говорила именно об этом. Я посвящаю эту победу своему главному наставнику, заслуженному учителю Российской Федерации, директору 25 школы Дубонос Светлане Михайловне", - рассказала Наталья Прокопенко в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Впереди у нее подготовка к финалу всероссийского конкурса. По словам тюменского педагога, для этого необходимо собраться с мыслями и продолжить активно готовиться: "Я очень рассчитываю также на поддержку своей большой и дружной команды: ученики, учителя, и, конечно же, родительская общественность".

Поддержать любимого учителя пришли многочисленные ученики, которые засыпали ее цветами и признаниями в любви.

"Наталья Михайловна является моим классом руководителем, начиная с восьмого класса. Хочу отметить, что она - не только хороший учитель, который прекрасно объясняет материал, дает знания, она также человек, который много раз меня выручала из всяких неприятностей. За все ей огромное спасибо. Я очень рад, что она стала учителем года уже не только по Тюмени, но и Тюменской области. Это большое достижение не только для нее, но и для всех учеников, для ее большой семьи. Мы очень ей гордимся", - подчеркнул ученик 11а класса 25 школы Тюмени Иван Чудинов.

Всего в региональном этапе конкурса приняли участие 160 учителей и воспитателей детсадов в 10 номинациях. Испытания проходили в течение пяти дней. Суперфиналисты отмечены дипломами, некоторые-спецподарками. Победители в каждой номинации получили по "Пеликану" и денежное вознаграждение.

"Конкурс - это новый опыт действия в непредвиденной ситуации. Это встреча с коллегами, у которых многое можно взять, многим можно поделиться. И просто удивительно, как за такой короткий, сжатый период времени, педагог становится на следующую ступень своего профессионального развития. В этом главной изюминка и достоинство конкурса профессионального мастерства", - считает директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

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Примечательно то, что в этот раз конкурс "Учитель года" проходит в рамках Года наставника и педагога. Постановлением министерства просвещения РФ нагрудный знак "Почетный наставник РФ" вручен народному учитель РФ, ректору ТОГИРРО, председателю жюри регионального этапа конкурса "Учитель года" Ольге Ройтблат.

Анжела Лебедева