В Тюменской области в три раза увеличилось число заявлений о регистрации недвижимости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 909 тыс. 220 заявлений о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН поступило в Росреестр по Тюменской области и филиал ППК "Роскадастр" в первом квартале 2023 года.

Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составила 31,2 %, рассказали "Мегатюмень" в Росреестре по Тюменской области.

От общего числа всех заявлений на запросы о предоставлении сведений из ЕГРН приходится свыше 826,5 тыс. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значение увеличилось на 37,4 %.

На учет и регистрацию недвижимости подано 82,6 тысячи заявлений, из них: на кадастровый учет – 9,4 тыс., на регистрацию прав – 65,7 тыс., на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 7,5 тыс.

В электронном виде с января текущего года по март включительно поступило 43,4 тыс. заявлений, что составило 52,5% от общего числа заявлений, поступивших на учет и регистрацию.

Доля электронных заявлений о регистрации ипотеки за первый квартал составила 76,4%, договоров долевого участия – 93,2%.

С 17 апреля в Тюмени стартовала неделя консультаций по регистрации "дачной" недвижимости. В офисе многофункционального центра с 9 утра до 18 часов, а в пятницу до 16 часов 45 минут по адресу: ул. Первомайская, 50/1 в режиме реального времени тюменцы смогут обратиться к специалистам Росреестра. Горожане смогут задать вопросы, связанные с постановкой на кадастровый учет и регистрацией объектов "дачной" недвижимости, в том числе, в электронном виде.

В офисах МФЦ, расположенных в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, селах – Викулово, Исетском, Нижняя Тавда, Омутинском, Уват, Ярково и поселке Голышманово консультации состоятся 18 апреля с 8 утра до 12 часов.