Настольную игру "Маниполия. Тюмень" презентовали на ярмарке IgolkaMarket

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Настольную игру "Маниполия. Тюмень" презентовали на ярмарке изделий дизайнеров и мастеров IgolkaMarket, которая проходит в "ДомЭкспо" с 21 по 23 апреля.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" один из разработчиков "Маниполии. Тюмень" Денис Касищев, этот продукт сделан специально для жителей города.

"Идея создать игру пришла в самый разгар пандемии, когда все сидели по домам. Тогда с женой Полиной решили почему бы не попробовать поиграть в настольные игры, появилось очень много свободного времени. Чуть позднее мы прочитали статью, в которой говорилось о том, что необходимо сделать что-то для своего региона. Сейчас мы живем в другой области, но решили сделать игру для тюменцев", – рассказал Денис Касищев.

Наименование "Маниполия" перекликается с другой культовой настольной игрой. Так как права на "Монополию" защищены, создатели тюменского проекта придумали созвучное название, чтобы люди сразу могли понять о чем пойдет речь.

На поле представлено много известных тюменских компаний. Можно заметить и популярные среди горожан места, например, мультицентр "Контора пароходства". По словам Дениса Касищева, есть интересные карточки "Шанс", "Казна" с фишками, которые поймут только тюменцы. От классической "Монополии" остались только правила, все остальное – на тюменский лад, подчеркивает один из разработчиков игры. Валюта здесь получила название "тюменюшки".

Сами игровые комплекты со всеми карточками и элементами в виде зданий, животных, машин и других деталей выпустили на одном из старейших предприятий России – Московском комбинате игрушек. Пока создатели решили создать тысячу игр. В дальнейшем планируют выпустить около 20 тыс. экземпляров.

"Тюменцы заинтересовались игрой. Активно берут ее как на подарки, так и в личное пользование. Людям интересно, они играют", – сказал Денис Касищев.

В конце мая авторы игры хотят организовать большой турнир по "Маниполии. Тюмень" с финалом в "Конторе пароходства".

Инна Пахомова