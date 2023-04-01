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Тобольские врачи спасли пассажира автобуса, который ехал в Омск

Общество, 11:48 23 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажира автобуса, следовавшего мимо Тобольска в Омск, спасли врачи областной больницы № 3. Пациента в критическом состоянии с температурой тела выше 40 градусов в учреждение доставила бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе областной больницы №3, мужчине внезапно стало плохо в автобусе, появились признаки острой интоксикации организма. Компьютерная томография показала обширное воспаление легких и бронхов. Ситуация осложнялась наличием полиорганной недостаточности.

Пациента госпитализировали в реанимационное отделение. Заведующий терапевтическим отделением Инна Строганова и врач-реаниматолог Алексей Смирнов начали интенсивную терапию. Она включала в себя подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, очищение организма от токсинов, нормализацию электролитного баланса и выведение лишней жидкости с помощью высокотехнологичного оборудования экстракорпоральной детоксикации.

На фоне анемии пациенту также требовалось переливание крови и подбор различных схем антибактериальной терапии, а также дополнительные сеансы детоксикации.

Положительная динамика появилась после 22 дней пребывания в реанимации. Еще две недели мужчина провел в терапевтическом отделении. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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# областная больница № 3 , Тобольск

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