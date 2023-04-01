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Вопросы водоснабжения решают в населенных пунктах Уватского района

Общество, 16:37 23 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопросы водоснабжения в поселке Муген Уватского района обсудили во время рабочего визита в населенный пункт главы муниципалитета Вячеслава Елизарова. Ранее от жителей поступали жалобы, касающиеся качества воды и уровня давления во внутридомовых сетях, сообщает пресс-служба администрации района.

"В настоящее время проведена замена фильтрующих элементов очистных сооружений, качество воды стало соответствовать нормам. Мониторинг качества будет продолжаться. Кроме того запланированы работы, позволяющие держать нормативное давление в водопроводных сетях", - отметил Вячеслав Елизаров.

По словам директора муниципального предприятия "Туртасское" Андрея Быкова, чтобы решить проблему с водой в Мугене окончательно, необходим резервуар большего объема. Он позволит поддерживать постоянное давление воды.

"Эти работы мы уже запланировали. Также для повышения качества воды закупили обеззараживатели", - сообщил он.

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# водоснабжение , Уватский район

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