Вопросы водоснабжения решают в населенных пунктах Уватского района
Вопросы водоснабжения в поселке Муген Уватского района обсудили во время рабочего визита в населенный пункт главы муниципалитета Вячеслава Елизарова. Ранее от жителей поступали жалобы, касающиеся качества воды и уровня давления во внутридомовых сетях, сообщает пресс-служба администрации района.
"В настоящее время проведена замена фильтрующих элементов очистных сооружений, качество воды стало соответствовать нормам. Мониторинг качества будет продолжаться. Кроме того запланированы работы, позволяющие держать нормативное давление в водопроводных сетях", - отметил Вячеслав Елизаров.
По словам директора муниципального предприятия "Туртасское" Андрея Быкова, чтобы решить проблему с водой в Мугене окончательно, необходим резервуар большего объема. Он позволит поддерживать постоянное давление воды.
"Эти работы мы уже запланировали. Также для повышения качества воды закупили обеззараживатели", - сообщил он.