Вопросы водоснабжения решают в населенных пунктах Уватского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопросы водоснабжения в поселке Муген Уватского района обсудили во время рабочего визита в населенный пункт главы муниципалитета Вячеслава Елизарова. Ранее от жителей поступали жалобы, касающиеся качества воды и уровня давления во внутридомовых сетях, сообщает пресс-служба администрации района.

"В настоящее время проведена замена фильтрующих элементов очистных сооружений, качество воды стало соответствовать нормам. Мониторинг качества будет продолжаться. Кроме того запланированы работы, позволяющие держать нормативное давление в водопроводных сетях", - отметил Вячеслав Елизаров.

По словам директора муниципального предприятия "Туртасское" Андрея Быкова, чтобы решить проблему с водой в Мугене окончательно, необходим резервуар большего объема. Он позволит поддерживать постоянное давление воды.

"Эти работы мы уже запланировали. Также для повышения качества воды закупили обеззараживатели", - сообщил он.