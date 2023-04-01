Карантин по бешенству отменили в селе Ильинка Казанского района

| Фото: управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству животных отменен на территории села Ильинка Казанского района с 23 апреля. Соответствующее постановление подписал глава региона, сообщает Управление ветеринарии Тюменской области.

Жителей муниципалитета предупреждают, что при проявлении клинических признаков бешенства у домашних животных, а также при их контакте с дикими животными необходимо обращаться в государственную ветеринарную службу.

Напомним, к проявлениям бешенства относятся повышение чувствительности к шуму, свету, прикосновениям, приступы агрессии, судороги, парезы жевательных мышц и мышц глотки, слюнотечение, сужение зрачков, затрудненное дыхание, отказ от воды.