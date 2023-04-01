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Более 23 тысяч тюменцев приняли участие в городском субботнике

Общество, 14:32 23 апреля 2023

Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Более 23 тысяч жителей Тюмени вышли на уборку городских территорий 22 апреля.

Чистоту в городе наводили 2 тыс. 626 хозяйствующих субъектов, вывезено 7 тыс. 160 кубометров мусора, сообщил в своих соцсетях глава Тюмени Руслан Кухарук.

В уборке задействовали 67 единиц техники. Это самосвалы, погрузчики, подметальные машины. Основными объектами, где наводили чистоту, стали парки, скверы, общественные пространства и дворы многоквартирных домов.

В период субботника проведен ремонт и покраска 434 малых архитектурных форм. Работа по наведению порядка продолжается

"Спасибо всем участникам. Субботник – прекрасный способ внести свой реальный вклад в благоустройство нашего города, пообщаться на открытом воздухе, получить заряд бодрости и хорошего настроения, сделать территорию школы, дома, района, парка или сквера еще лучше", - добавил Руслан Кухарук.

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# Руслан Кухарук , субботник

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