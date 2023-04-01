Жители Тюменской области отметили 100-летие поэта Расула Гамзатова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Научно-практическая конференция, посвященная влиянию творчества поэта Расула Гамзатова на культуру и гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения, прошла в ДК "Нефтяник" 24 апреля. Мероприятие приурочили к празднованию 100-летия заслуженного деятеля искусств Дагестана.

"Расул Гамзатов смог много дать нашей общей культуре, выразить то, что было в народной душе дагестанца. Наша конференция прошла замечательно, зал был полон. Я радуюсь и понимаю, эти непростые, тонкие, смысловые вещи, которые творил Расул Гамзатов, в наше время безумных скоростей также востребованы", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Он подчеркнул, что дагестанцы вместе с русскими и людьми других национальностей выносят все тяготы и невзгоды, которые выпадают в жизни. Только за годы Великой Отечественной войны более 50 жителей Дагестана удостоились звания Героя Советского Союза.

"И сейчас, общаясь с нашими бойцами, находящимися в зоне специальной военной операции, спрашиваешь у них, откуда и какие ребята с ними находятся. Про выходцев из Дагестана слышишь только самые хорошие слова – надежные друзья, товарищи, которые стоят с тобой плечом к плечу, они никогда не подведут", – добавил заместитель губернатора области.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В завершение Павел Белявский поблагодарил за организацию масштабного мероприятия представителя республики Дагестан в Тюменской области Яраги Курбанова. По его словам, этот человек стал главным двигателем проекта на территории региона.

"Спасибо организаторам, гостям, всем, кто участвовал в конференции. Творчество любого гениального человека всегда актуально. Я уверен, творчество этого великого человека еще хранит ответы на загадки, которые будет ставить перед нами жизнь", – добавил он.

Отметим, с докладами на пресс-конференции выступали ученые из Тюмени, Москвы и Дагестана, работники сферы культуры Тюменской области, члены Тюменского отделения Союза писателей России. Также прошли концерт с участием художественных коллективов Республики Дагестан и церемония награждения по итогам конкурсов, посвященных творчеству Расула Гамзатова.

Виктория Макарова