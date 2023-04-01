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Семь тюменских проектов получат около 13 миллионов рублей от “Росмолодежи”

Общество, 21:48 24 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 13 миллионов рублей от “Росмолодежи” получат семь тюменских проектов, сообщает информационный центр правительства региона.

Подведены итоги конкурсного отбора среди образовательных организаций высшего образования в 2023 году. Проекты – победители, заявленные Тюменским государственным университетом: лагерь-интенсив для студентов-предпринимателей “Дело” (1 млн 480 тыс. рублей); медиашкола ТюмГУ (один млн рублей).

На реализацию программы развития амбассадоров возможностей направили 4 млн 330 тыс. рублей. Проект "Школа по развитию студенческих советов УФО" получил 3 млн 169 тыс. рублей. На проведение форума целей устойчивого развития выделили 612 тыс. рублей, а на организацию комплекса мероприятий “От Садовой до Дзержинского” – 368 тыс. рублей.

Авторы форума экосообществ “Поколение Eco G 2.0” стали обладателями 2 млн 190 тыс. рублей.

Всего победителями "Росмолодежь.Гранты" признаны 687 проектов из 184 вузов. Общий объем финансирования составил 898 млн 871 тыс. рублей.

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# проекты , Росмолодежь

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