Семь тюменских проектов получат около 13 миллионов рублей от “Росмолодежи”
Около 13 миллионов рублей от “Росмолодежи” получат семь тюменских проектов, сообщает информационный центр правительства региона.
Подведены итоги конкурсного отбора среди образовательных организаций высшего образования в 2023 году. Проекты – победители, заявленные Тюменским государственным университетом: лагерь-интенсив для студентов-предпринимателей “Дело” (1 млн 480 тыс. рублей); медиашкола ТюмГУ (один млн рублей).
На реализацию программы развития амбассадоров возможностей направили 4 млн 330 тыс. рублей. Проект "Школа по развитию студенческих советов УФО" получил 3 млн 169 тыс. рублей. На проведение форума целей устойчивого развития выделили 612 тыс. рублей, а на организацию комплекса мероприятий “От Садовой до Дзержинского” – 368 тыс. рублей.
Авторы форума экосообществ “Поколение Eco G 2.0” стали обладателями 2 млн 190 тыс. рублей.
Всего победителями "Росмолодежь.Гранты" признаны 687 проектов из 184 вузов. Общий объем финансирования составил 898 млн 871 тыс. рублей.