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Шесть сотрудников Тюменской авиабазы получили госнаграды МЧС

Общество, 09:37 25 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральные награды МЧС вручили шестерым сотрудникам Тюменской областной авиабазы за участие в тушении, спасение людей и инфраструктурных объектов, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" награждены Павел Тютёв и Николай Утипин. А нагрудным знаком министерства - участники ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Пелёвин, Рамиз Шаматов, Андрей Бухвалов, Александр Долгих.

Награды вручил директор департамент лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. Он отметил, что героизм и отвагу работники тюменской авиабазы проявляют на любом боевом задании. И это было особенно заметно в 2021 году, когда в Тюменской области бушевали лесные пожары.

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# ГУ МЧС России , департамент лесного комплекса , лесные пожары , награды

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