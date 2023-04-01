Шесть сотрудников Тюменской авиабазы получили госнаграды МЧС
Федеральные награды МЧС вручили шестерым сотрудникам Тюменской областной авиабазы за участие в тушении, спасение людей и инфраструктурных объектов, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.
Медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" награждены Павел Тютёв и Николай Утипин. А нагрудным знаком министерства - участники ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Пелёвин, Рамиз Шаматов, Андрей Бухвалов, Александр Долгих.
Награды вручил директор департамент лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. Он отметил, что героизм и отвагу работники тюменской авиабазы проявляют на любом боевом задании. И это было особенно заметно в 2021 году, когда в Тюменской области бушевали лесные пожары.