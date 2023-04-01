В Тобольске романсы Даргомыжского исполнит трио GKV

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Музыкально-поэтический спектакль "Русские романсы. Даргомыжский. Трибьют" пройдет в Тобольском драмтеатре 25 апреля. На сцене выступит авант-джазовое трио GKV - Вячеслав Гайворонский (труба), Владимир Волков (контрабас) и Андрей Кондаков (фортепиано).

Концерт организовали в рамках апрельской программы "Сибирские сезоны в Тобольске", сообщает пресс-служба компании СИБУР.

Программа посвящена 210-летию композитора Александра Даргомыжского. Прозвучат джазовые вариации на темы романсов и стихотворения А. Пушкина, А. Дельвига, Н. Языкова, М. Лермонтова, Ю. Жадовского и других поэтов XIX века.

Музыка - Трио GKV (Санкт-Петербург), художественное слово - актриса театра и кино, прима "Электротеатра Станиславский" (Москва), заслуженная артистка РФ Елена Морозова.

Возрастное ограничение: 12+.

Билеты и информация на сайте театра.