Тюменское предприятие для победы в аукционе использовало фальшивый контракт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фальшивый контракт использовало для победы на торгах предприятие из Тюмени. Оно предоставило в подтверждение опыта выполнения аналогичных работ договор, который не заключался. В случае победы, компания могла бы получить контракт на сумму в 6,9 млн рублей, сообщает региональное управление ФАС России.

Комиссия ведомства выявила в действиях участника открытого конкурса ООО "Прогресс" признаки нарушения закона о защите конкуренции. Заказчик - МКУ "Леспаркхоз" - был введен в заблуждение, ему предприятие предоставило недостоверные сведения относительно опыта работы.

Подлог помог выиграть аукцион, однако в итоге организация получила от надзорного органа предупреждение о недопустимости таких методов. Кроме того, ее на два года внесли в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.