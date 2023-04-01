Со 100-летним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны в Заводоуковске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветеран Великой Отечественной войны, жительница Заводоуковска Галина Ивановна Плоцкая отметила свой 100-летний юбилей 25 апреля. С днем рождения ее поздравили сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, депутат Степан Киричук, глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Галина Ивановна родилась 25 апреля 1923 года в Татарстане в деревне Калиновка Нижнекамского района. После школы она поступила в медицинское училище в Казани, закончить которое помешала война. Студентку мобилизовали, направив в эвакогоспиталь № 3649, развернутый в Казани, а с 1943 года он шел следом за фронтом.

Почти год военный госпиталь размещался в польском городе Лодзь, где фронтовая сестра и услышала долгожданную весть о победе. Летом 1946 года Галина Ивановна вернулась в Казань, где продолжила работу в госпитале. Там же она встретила будущего мужа, с которым уехала в Омскую область. В 1951 году она переехала в Заводоуковск, где трудилась в районной больнице. Она награждена орденом Отечественной войны II степени.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Добавим, сегодня в Тюменской области проживают девять фронтовиков, участников войны, которым исполнилось 100 лет и более. Всего участников боевых действий осталось менее 50 человек.

Юлия Карандашева