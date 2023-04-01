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В Тюмени осудили мужчину за сексуальное насилие над подростками

Происшествия, 17:43 25 апреля 2023

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

На 12 лет в исправительную колонию строгого режима отправили тюменца 1985 года рождения, признанного виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Процесс проходил в закрытом режиме. "Установлено, что с марта 2021 года по декабрь 2022 года мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении двух лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста", – сообщили в пресс-службе.

Также суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере 1 млн 200 тыс. рублей.

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# приговор , суды

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