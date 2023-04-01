Контракты на 42 миллиона рублей заключили тюменские компании с Узбекистаном

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Узбекистан – один из стратегических партнеров Тюменской области. Это подтвердила международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

"Наши компании заключили соглашения о поставке дисков сцепления, железной мебели, конфет. Также тюменцы будут обучать узбекских специалистов, занятых в нефтегазовой отрасли. Сумма контрактов – 42 млн рублей", – написал губернатор.

Рынок Узбекистана очень интересен для Тюменской области. Экономика республики динамично растет. Увеличивается и товарооборот региона.

"Видим большие перспективы в нефтегазовой сфере. У нас есть компетенции, чтобы повысить импортонезависимость этой отрасли. Есть большой резерв для роста в поставках продуктов сельского хозяйства", – сказал Александр Моор.

Также губернатор уверен в том, что развитие получит туристическая сфера. Еще с советских времен в Узбекистане сложилась культура отдыха на минеральных водах. Тюмень готова удивить самых взыскательных туристов.

Напомним, 25 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор принимает участие в третьей международной выставке "Иннопром. Центральная Азия". Событие проходит в Узбекистане с 24 по 26 апреля.