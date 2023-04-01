Тюменская область вошла в 12 регионов, выполнивших майские указы президента

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в 12 регионов, которые достигли целевых показателей майских указов президента России по итогам 2022 г. Они касаются уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.

В указах, которые подписаны Владимиром Путиным в мае 2012 г., обозначены целевые показатели зарплат для 12 категорий бюджетников. К примеру, оплата труда учителей в учебных заведениях разного уровня, сотрудников учреждений культуры, соцработников, а также младшего и среднего медперсонала должна достигать уровня средней зарплаты по региону.

К числу регионов из УФО, которые также выполнили задачу вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область.