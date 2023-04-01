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В Сорокинском районе врачебные бригады проверили здоровье у 2230 сельчан

Общество, 16:59 26 апреля 2023

Областная больница № 4 | Фото: Областная больница № 4

2 тыс. 230 сельчан обследовали и осмотрели выездные тюменские врачебные бригады в Сорокинском районе в рамках регионального проекта "Здоровое село". У 381 осмотренного впервые выявлены заболевания, у 80 – болезни системы кровообращения, у четырех - заподозрена онкология, сообщает департамент здравооохранения Тюменской области.

"За время проекта врачи спасли жизни нескольких человек, оказали экстренную медицинскую помощь пациентам с инсультом, инфарктом, тромбоэмболией. Были выявлены тяжелые патологии. Заподозрив приближающуюся катастрофу, специалисты на месте проводили ЭКГ, УЗИ, вызывали скорую помощь и отправляли пациентов на госпитализацию в областную больницу Ишима", - рассказал главный врач Областной больницы № 4 Александр Синельников.

А по словам заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяны Новиковой, данные подтверждают необходимость и важность проекта, его распространение на другие районы. Она также подчеркнула профессионализм, выдержку и человеческие качества медработников, участвующих в выезде.

Благодарные жители Сорокинского района оставили врачам более 90 положительных отзывов, отметил глава района Александр Агеев: "Это малое, что они могли сделать в знак признательности за выявленные заболевания и спасенные жизни".

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# Здоровое село , здравоохранение , проекты

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