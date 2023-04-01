Из горящего дома в Тюмени на ул. Воровского эвакуировали 38 жильцов

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

38 жильцов эвакуировали из горящего дома №21 на ул. Воровского в Тюмени 26 апреля. Из зоны воздействия опасных факторов пожара также спасены восемь человек, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

Напомним, сообщение о возгорании в жилом доме № 21 поступило в 15 часов. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю.

Пожар, на площади 960 квадратных метров удалось локализовать.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области.