Из горящего дома в Тюмени на ул. Воровского эвакуировали 38 жильцов
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
38 жильцов эвакуировали из горящего дома №21 на ул. Воровского в Тюмени 26 апреля. Из зоны воздействия опасных факторов пожара также спасены восемь человек, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.
Напомним, сообщение о возгорании в жилом доме № 21 поступило в 15 часов. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю.
Пожар, на площади 960 квадратных метров удалось локализовать.
Видео ГУ МЧС России по Тюменской области.