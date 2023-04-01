Прокурор Тюменской области взял под контроль размещение погорельцев с ул. Воровского Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под контроль размещение погорельцев с ул. Воровского Тюмени. Он выехал на место происшествия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме того, он также возьмет под контроль и вопрос оказания мер поддержки, пострадавшим от пожара.

По информации администрации города, жильцам предлагается временное размещение в гостинице. Вечером 26 апреля пройдёт встреча, на которой будут озвучены дальнейшие действия в данной ситуации. Тюменцам предложат помощь. Здание будет обследовано.

Напомним, в пожар на площади 960 кв. м локализован. Сообщение о возгорании в жилом доме № 21 поступило в 15 часов. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. Из дома эвакуировали 38 человек, еще восьмерых спасли. Жертв нет.