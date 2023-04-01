В Тюмени сбили школьницу на самокате

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель "Лада Веста" сбил девятилетнюю школьницу на самокате во дворе на ул. В. Гнаровской Тюмени. Девочка ударилась о заднюю правую часть автомобиля, получила ссадины. На месте происшествия ей оказали помощь, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"В Тюмени каждый день в аварию попадают дети на самокатах и электросамокатах. Мы рекомендуем родителям обратить внимание на дорожную безопасность детей, а водителям быть внимательнее в дворовых территориях и жилых зонах", - рассказали в ГАИ.