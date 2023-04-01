  • 27 апреля 202327.04.2023четверг
  • USD81,6274
    EUR90,1436
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени сбили школьницу на самокате

Происшествия, 19:31 26 апреля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель "Лада Веста" сбил девятилетнюю школьницу на самокате во дворе на ул. В. Гнаровской Тюмени. Девочка ударилась о заднюю правую часть автомобиля, получила ссадины. На месте происшествия ей оказали помощь, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"В Тюмени каждый день в аварию попадают дети на самокатах и электросамокатах. Мы рекомендуем родителям обратить внимание на дорожную безопасность детей, а водителям быть внимательнее в дворовых территориях и жилых зонах", - рассказали в ГАИ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД Тюменской области , самокат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:31 26.04.2023В Тюмени сбили школьницу на самокате
17:21 26.04.2023Тюменка забрала из банкомата забытые другим клиентом деньги
16:53 26.04.2023Прокурор Тюменской области взял под контроль размещение погорельцев с ул. Воровского Тюмени
16:14 26.04.2023Из горящего дома в Тюмени на ул. Воровского эвакуировали 38 жильцов