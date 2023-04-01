Руслан Кухарук: пятиэтажка на Воровского - зона вероятной ЧС

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Территорию дома № 21 по ул. Воровского в Тюмени признали зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Такое решение после пожара на крыше пятиэтажки принято по итогам внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщил глава города Руслан Кухарук в своих соцсетях.

"Оперативный дежурный, представители администрации города и спасательных служб незамедлительно выехали на место. Находившиеся в своих квартирах тюменцы были эвакуированы. Пожарные локализовали пламя, пострадавших нет. В школе прошла встреча с жителями дома. На месте остаётся оперативная группа. Она будет заниматься дополнительным сбором информации по вопросам тех жильцов, которые нуждаются в нашей помощи", - рассказал он.

Жильцам пострадавших квартир окажут поддержку, предложены варианты для временного заселения их в гостиницу. Для переезда и перевоза вещей предоставят автобусы.

Вместе с управляющей компанией специалисты администрации проведут обследование конструктивных элементов дома, составят план восстановления кровли. В целях выявления поврежденных жилых помещений организуют поквартирный обход.

"Территория дома сейчас находится под охраной полиции. Управляющей организации необходимо убрать мусор и принять меры по восстановлению всех ресурсов. По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 45-15-20", - сказал глава Тюмени.