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Новая амбулатория открылась в селе Кулаково Тюменского района

Общество, 17:47 27 апреля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новая амбулатория открылась в селе Кулаково Тюменской области. Пациентов здесь принимают врач-педиатр, акушер-гинеколог и терапевт. Работает прививочный кабинет и кабинет функциональной диагностики, оборудован дневной стационар, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Очень рады переходу в новое здание, теперь мы можем оказывать качественную помощь в комфортных условиях большему количеству пациентов - и взрослым, и детям. Радует, что здание теплое, светлое и просторное", - рассказала заведующая амбулаторией Елена Курбатова.

Новый объект здравоохранения находится на другой стороне села, что очень удобно пациентам, проживающим поблизости. В амбулаторию могут обратиться жители с. Кулаково и Тюменского района.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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