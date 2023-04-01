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На майские праздники тюменские парковки станут бесплатными

Общество, 12:57 28 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все муниципальные платные парковки будут бесплатными в Тюмени в выходные и праздничные дни - 29 и 30 апреля, 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Автомобилисты смогут пользоваться всем городским парковочным пространством, включая многоуровневый паркинг на набережной, сообщает администрация города.

Сегодня зона платного парковочного пространства представлена в периметре улиц: Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная; Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая; Республики на участке от Мельникайте до Максима Горького по нечетной стороне.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

По вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ "Тюменьгортранс" по бесплатному телефону 8-800-250-0722.

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# майские праздники , парковки

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