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Четыре спортсмена продлили контракты с ХК "Рубин"

Спорт, 18:43 27 апреля 2023

ХК "Рубин", архив 2023 | Фото: ХК "Рубин", архив 2023

Трудовые соглашения с несколькими игроками продлил хоккейный клуб "Рубин". В сезоне 2023/2024 за тюменский клуб продолжат играть защитники Дмитрий Лютов, Александр Осипов и нападающие Денис Давыдов и Денис Горбунов, сообщает пресс-служба клуба.

Добавим, Денис Горбунов пришел в "Рубин" в декабре 2022 года. За короткое время он продемонстрировал лидерские качества. А в плей-офф стал лучшим бомбардиром клуба. В 14 матчах спортсмен забросил две шайбы и сделал 11 голевых передач.

Напомним, восемь хоккеистов покинут тюменский "Рубин" с 1 мая. Все контракты игроков с клубом действуют до 30 апреля.

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