Тюменские агрономы рассказали, как получить высокий урожай лука

| Фото: Россельхозцентр | Фото: Россельхозцентр

Лук на тюменских огородах, по оценке специалистов, не требует сверхвысокого труда для выращивания, но свои секреты все же у лука имеются.

Лук, по словам начальника Ярковского межрайонного отдела Россельхозцентра, агронома Нурании Шарыгиной, хорошо растет лишь на легких почвах, но не совсем на песках: оптимальны легкие суглинки или супеси. Прекрасно относится он и к посадке на черноземах.

"Лучшие предшественники для лука: огурцы, картофель, помидоры или капуста, - сообщила она. – Для него следует отводить участки, хорошо освещаемые солнцем: даже тень от деревьев или забора отрицательно скажется на урожае. Лук очень хорошо относится к повышенным дозам удобрений, но это не должен быть свежий навоз: в таком случае вырастет прекрасное перо, но луковица, хоть и будет крупной, долго храниться не сможет. А вот за год, под предшествующие культуры, внесение навоза оправдано. Почва для лука должна быть умеренно влажной и ни в коем случае не кислой. В случае повышенной кислотности необходимо предварительное известкование с помощью мела, гашёной извести, доломитовой муки".

Сажать лук агроном советуют рано – как только почва прогреется до 10 градусов. Чтобы к наступлению длинного светового дня он уже прижился и пошёл в рост. Именно большое количество солнечного света требуется для того, чтобы луковицы хорошенько созрели, а затем вовремя перешли в состояние покоя и долго хранились.

Грядки для посадки лука готовят с осени. Под перекопку на один квадратный метр вносят минимум полтора ведра перегноя или хорошего компоста, пол-литровую банку древесной золы и до 80 г азофоски. Весной, перед поверхностным рыхлением почвы, целесообразно добавить ещё пол горсти золы на квадратный метр. После этого грядку разравнивают и немного утрамбовывают.

Самым ценным для посадки считается севок с диаметром луковички 15–22 мм и массой около 3 г. Замачивание лука перед посадкой весьма желательно, особенно если почва в огороде уже начала быстро сохнуть, а дожди редки. Севок держат 1–2 часа в воде с температурой 35–38 С. При замачивании добавьте к воде микроэлементы или просто перманганат калия в концентрации около 1 г/л.

Лук любит воду, поэтому в течении сезона нужен полив, однако за месяц до сбора урожая его необходимо полностью прекратить. Рыхление необходимо осуществлять от 4 до 7 раз за сезон, без него луковицы будут иметь небольшой диаметр. Подкормки проводить надо через пару недель после появления всходов, настоем коровяка, и на 40-45 день растворами минеральных удобрений.

Если хотите получить крупные луковицы, то не надо обрывать зеленые перья, для сбора зелени рекомендуется выращивать отдельные растения.

Уборка репчатого лука производится в третьей декаде августа, когда перо лука полностью поляжет. Удалите зелень с лука и высушите луковицы под навесом, пока внешняя луковая шелуха не станет сухой. Обычно сушка длится около 2-3 недель.