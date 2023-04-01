Девять машин скорой помощи получила областная больница в Тобольске

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Автопарк областной больницы №3 в Тобольске пополнился девятью машинами скорой медицинской помощи марки "ГАЗ". Автомобили уже используются в круглосуточном дежурстве и готовы к работе, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Машины оснащены необходимым мобильным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную и неотложную медпомощь на месте вызова или в машине на пути в больницу.

Каждый автомобиль имеет аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат ИВЛ, дозатор лекарств, аспиратор и монитор для контроля жизненно важных функций организма. Медицинское оборудование может работать от сети или встроенного аккумулятора.