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Девять машин скорой помощи получила областная больница в Тобольске

Общество, 17:03 27 апреля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Автопарк областной больницы №3 в Тобольске пополнился девятью машинами скорой медицинской помощи марки "ГАЗ". Автомобили уже используются в круглосуточном дежурстве и готовы к работе, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Машины оснащены необходимым мобильным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную и неотложную медпомощь на месте вызова или в машине на пути в больницу.

Каждый автомобиль имеет аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат ИВЛ, дозатор лекарств, аспиратор и монитор для контроля жизненно важных функций организма. Медицинское оборудование может работать от сети или встроенного аккумулятора.

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# автопарк , областная больница № 3 , скорая медицинская помощь

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