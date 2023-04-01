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Квартирники с песнями и стихами ко Дню Победы проходят в Тюмени

Общество, 14:14 28 апреля 2023

Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии"

Патриотический квартирник прошел в преддверии Дня Победы в сквере Вьюжный в Тюмени. Волонтеры "Молодой гвардии" и студенты Тюменского государственного института культура исполнили всем знакомые военные песни, прочли письма солдат и стихи.

"Мы планируем провести несколько подобных квартирников в разных скверах и парка города, чтобы как можно больше тюменцев смогли познакомиться с историей Тюмени тыловой", — рассказал об акции федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Во время квартирника тюменцы могут осмотреть экспозицию музея "Автобус памяти". Она рассказывает об истории Тюмени и ее жителей во время Великой Отечественной войны, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

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# День Победы , квартирник , Молодая гвардия

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