За пьяную езду житель Викуловского района будет подметать улицы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Жителя Викуловского района 1977 года за пьяную езду лишили водительских прав и приговорили к 200 часам обязательных работ. В августе 2020 года гражданина уже привлекали к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В феврале 2023 года в нетрезвом состоянии обвиняемый сел за руль автомобиля Kia и поехал по улицам с. Озерное Викуловского района, где его задержали сотрудники ДПС. Они установили состояние алкогольного опьянения 0,24 мг/л. С показаниями прибора мужчина согласился, но результат освидетельствования оспаривал. В медучреждение ехать отказался.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Подтвердил, что накануне употреблял спиртное, а утром сел за руль. Он был уверен, что прибор не покажет недопустимый уровень алкоголя в крови, поэтому от медицинского освидетельствования он отказался.

Суд назначил гражданину наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 2 года.