Кнопку "Выскажи мнение" для голосования за объекты Тюмени добавили в соцсети тюменских муниципальных групп

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Кнопку "Выскажи мнение" добавили во всех тюменских аккредитованных муниципальных группах во ВКонтакте. Она переведет тюменцев на Госуслуги, где открыто голосование за объекты в областном центре, которые благоустроят по нацпроекту "Жильё и городская среда", сообщает администрация города.

Кнопка появилась в сообществах "Департамент образования Тюмени", "МКУ "Управление градостроительного планирования", "Тюмень. ЛесПаркХоз" и других.

Напомним, голосование за дизайн-проекты объектов городской среды, которые благоустроят в Тюмени в 2024 году проходит на единой платформе Минстроя - 72.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 31 мая.