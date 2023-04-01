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Тюменские правоохранители задержали участников ОПГ по азартным играм

Происшествия, 19:02 28 апреля 2023

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Пятеро жителей Тюмени в возрасте от 21 до 34 лет предстанут перед судом за организацию азартных игр. Собрано 30 томов уголовного дела, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, с 1 мая 2021 года до конца апреля 2022 года участники организованной группы устраивали азартные игры. Злоумышленники установили в продуктовых магазинах, кафе, ресторанах быстрого питания 63 терминала с доступом в Интернет. Доход ОПГ оценен в более 12,5 млн рублей.

"Противоправные действия фигурантов установили и пресекли благодаря совместной работе следователей областного следственного комитета и сотрудников ОЭБиПК УМВД России по Тюмени. В помещениях прошли обыски. Терминалы и документы изъяли", — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.

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# азартные игры , следователи , СУ СК РФ по Тюменской области

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