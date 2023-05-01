Владимир Якушев: Уральский федеральный округ славится богатыми трудовыми традициями

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УрФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УрФО

Уральский федеральный округ славится богатыми трудовыми традициями. В металлургии, нефтегазодобыче, сельском хозяйстве, оборонной промышленности, в науке и многих других сферах регионы УрФО добились значительных успехов.

Об этом, поздравляя жителей округа с Днем Весны и Труда, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Этот праздник напоминает нам о важности труда и его роли в нашей жизни. Каждый из нас несет ответственность за свой вклад в развитие и укрепление нашей страны. В основе этих успехов лежит труд уральцев. Искренне благодарю всех, кто прославляет регионы Уральского федерального округа своим талантом и мастерством", - сказал полпред.

Владимир Якушев пожелал землякам мирного неба над головой, крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и успехов в труде.